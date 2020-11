Brio: "De Ligt inciderà come Cristiano Ronaldo. È il presente e il futuro della Juventus"

Sergio Brio, storico ex difensore della Juventus, ha parlato a Tuttosport del ritorno di Matthijs De Ligt dopo l'assenza in questo avvio di stagione: "Stiamo parlando di uno degli acquisti più clamorosi che ha fatto la Juventus negli ultimi anni. Lui insieme a Ronaldo, entrambi presi con il chiaro intento di provare a vincere la Champions. E' il futuro della Juve, e il presente. Poi come gli altri olandesi in giro per i top club europei, va in campo leggero mentalmente perché sa far bene il suo lavoro e si diverte a farlo. Questo è fondamentale".