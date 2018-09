Brivido a San Siro: Dessena pareggia, il VAR annulla gol al Cagliari

Fiorentina, i convocati di Pioli: tutti a disposizione per l'Atalanta

Parma, i convocati di D'Aversa: out Inglese, torna Biabiany

Livorno, Valiani al 45': "Non molliamo la presa"

Venezia, Citro al 90': "Un punto per ripartire più forte"

Le pagelle del Livorno - Diamanti a tutto campo, in ombra Luci

Bosco: "Dybala non ha giocato nel suo ruolo"

Juventus, otto su otto in tutte le competizioni: non accadeva dal 1930/31

Repice (Radio Rai): "Marotta? La Juve non cambia"

Beneforti su Marotta: "Addio per CR7? Spero di no"

Tardelli su Marotta: "Deve essere successo qualcosa di non positivo"

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy