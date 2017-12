Brocchi: "Gattuso diverso da Montella. Milan, manca qualcosa"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ospite in studio di Tiki Taka, Cristian Brocchi ha parlato del Milan: "Penso che Montella non abbia cambiato le sue metodologie rispetto all'anno scorso. Ora penso che Rino alleni in maniera diversa, faccia un calcio diverso".

Manca un po' di grinta?

"Sì. Manca qualcosa, ma i giocatori la devono avere dentro questa cosa qui. Poi il tecnico deve essere bravo, ma indossare la maglia del Milan non è da tutti".

Sull'Inter.

"Spalletti ha fatto un grande lavoro".