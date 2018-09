Brocchi su Inter-Fiorentina: "I viola possono vincere. Chiesa un asso"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cristian Brocchi, doppio ex di Inter e Fiorentina, ha parlato ai microfoni di FirenzeViola.it in vista della gara di questa sera a San Siro tra i nerazzurri e i viola: “Sarà una bella partita, giocata a viso aperto. Si scontrano due squadre che hanno ottimi giocatori: sarà uno spettacolo assicurato. L’Inter è una squadra forte, composta da buonissimi giocatori, ha una rosa di primo livello. Sono sicuro che recupereranno questi punti persi nel corso della stagione. Anche la Fiorentina ha una buonissima squadra. Ha un allenatore, Pioli, che a me personalmente piace tantissimo perché sa far giocare sempre bene le sue squadre. I viola possono andare a San Siro per fare la partita”.

La Fiorentina è la squadra con l’età media più bassa della Serie A, che ne pensa di questa scelta di puntare molto sui giovani?

“È una scelta, secondo me, giustissima. So che è una cosa voluta soprattutto da Corvino. Pantaleo è un ds che punta molto sui giovani e che sa trovare ottime promesse. Sono tutti bravi a comprare giovani, lui invece riesce a prendere futuri campioni. Tutto questo è dimostrato da i nomi che sono arrivati sconosciuti a Firenze e ora sono sotto gli occhi di tutti”.

Federico Chiesa può essere il futuro del calcio italiano?

“Chiesa è un giocatore che ha delle qualità importanti. Sono sicuro che la Fiorentina possieda un vero e proprio asso. Ha ancora solo venti anni ma il calcio italiano può stare tranquillo perché ha un futuro fuoriclasse”.