Brocchi sul Milan: "I milanisti in dirigenza saranno valore aggiunto"

© foto di Federico Gaetano

Cristian Brocchi, neo tecnico del Monza, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SkySport a margine della conferenza stampa di presentazione: "Se ho sentito Gattuso? L'ho chiamato per avere un collaboratore con me a Monza che finora era nel settore giovanile del Milan. Sul derby credo che Rino abbia le qualità e il carattere per buttare giù questo boccone. Il Milan ha qualità per crescere e fare un campionato di alto livello. L'avere, oggi, tanti milanisti in società sarà poi un valore aggiunto".