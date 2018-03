Brozovic, lite con un fotografo. Ct Dalic: "Al mattino tutti un po' nervosi"

Fonte: Fcinternews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Storie tese in aeroporto a Zagabria prima della partenza della Nazionale croata per Miami per Marcelo Brozovic. Il centrocampista dell'Inter ha infatti litigato con un fotoreporter prima dell'imbarco, avvenuto all'incirca alle cinque del mattino, per gli States, dove la Nazionale di Zlatko Dalic sosterrà due amichevoli contro Perù e Messico. "Fammi un'altra foto e ti faccio buttare fuori dallo scalo", le parole di Brozo al fotografo molesto. Dalic ha voluto liquidare l'accaduto con una battuta: "Siamo tutti un po' nervosi al mattino...".