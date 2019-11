Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, parla così alla Gazzetta dello Sport del caos in casa azzurra: "Per quello che emerge all’esterno, le cose non vanno bene. Perché è dentro che bisogna risolverle senza che escano fuori. Mi chiedo come questi ragazzi facciano gruppo fra loro per cementare l’intesa. Mia moglie Mary ha preparato decine e decine di cene per tenere tutti uniti a casa mia. Senza Albiol e Hamsik manca personalità. Perché per essere leader e capitano vero, non devi apparire ma essere credibile con i tuoi compagni dentro e fuori dal campo. Guardate come l’assenza di Albiol influisce negativamente sul rendimento di Koulibaly. Con Insigne ho parlato: quella fascia è pesante".