Bruscolotti sul Napoli: "Nel cambio normale avere problematiche"

"Nel cambio è normale che ci possano essere delle problematiche". Parola di Peppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, che analizza a Il Mattino le difficoltà degli azzurri: "L'allenatore adesso si trova di forte a certe scelte tutte nuove, deve valutare il parco giocatori a disposizione e capire cosa è più giusto. Anche se forse siamo un po' ritardo. Cambiare il modulo e gli interpreti in ogni partita non è il massimo".