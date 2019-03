Bucchioni: “Fiorentina, finita la vicenda Mancini-Perugia-Atalanta”

Fonte: Enzo Bucchioni

Fra le notizie sparse, è stato dato scarso risalto anche al fatto che la Fiorentina dopo aver perso in primo grado, ha perso anche l’appello nella vicenda Mancini-Perugia-Atalanta. Lo dico non per mettere il dito nella piaga, ma solo perchè Corvino in una recentissima intervista in ginocchio, aveva detto "abbiamo fatto causa, il tribunale ci darà ragione". Ragione l’ha data invece al Perugia e all’Atalanta, dunque Mancini è stato regalato a zero euro e la Fiorentina non può più pretendere nulla anche se oggi il difensore vale 30 milioni. Capita, Zaniolo più, Zaniolo meno…Ma intanto si continuano a comprare giovani giocatori slavi a due milioni a botta…Mah…