Bucchioni: "Rocco decidi, serve Sarri o uno come Sarri"

vedi letture

Il tema allenatore comunque resta sempre centrale e Rocco lo deve risolvere. Ammesso e non concesso che Iachini faccia una stagione positiva, che riesca a tenere la Fiorentina nella parte sinistra della classifica e le possibilità ci sono, presto bisognerà interrogarsi sul cosa fare da grandi. Rocco vuole ancora costruire una squadra che in due-tre anni possa tornare in Europa e nel giro delle grandi d’Italia?

Se è così dovrebbe già pensare oggi a mettersi in mano dal giugno prossimo a un allenatore di prima fascia, un uomo capace di far crescere la squadra, ma anche utile in società. Sempre citando quelli che fanno bene, la svolta nel Napoli (ad esempio) è arrivata nel 2012 quando Adl decise di ingaggiare un allenatore internazionale come Rafa Benitez. E’ stato lo spagnolo a gettare le basi sulle quali è stata costruita una squadra da Champions, esaltata poi dal gioco di Sarri.

Ma le decisioni vanno prese a breve, il lavoro anche di persuasione per convincere allenatori di primo livello, non è facile. Se qualcuno pensa di aspettare la primavera o robe del genere, sarà difficilissimo trovare libera gente di quel livello disposta ad accettare le proposte viola.

E qui vengo a Sarri. Se davvero si vuole crescere, potrebbe essere un nome giusto. Non so se ce ne sarà bisogno nell’immediato, ma comunque il pensiero a Sarri è stato fatto e va fatto. E’ vero che deve ancora liberarsi della Juve (lo farà), sappiamo che altre società lo tengono d’occhio, però la Fiorentina può avere un ruolo decisivo, può partire davanti a tutte e lo sappiamo. Quando calcio e cuore si intrecciano non è mai banale. Con un progetto tecnico, con delle idee e una prospettiva solida, Sarri potrebbe davvero abbracciare la Fiorentina. Ma se non fosse Sarri in cima ai pensieri viola, serve un profilo così per dare solidità, ma anche forza interna ed esterna. Quella forza che Iachini non ha. A questo punto dovrei dire meditate gente, meditate… Ma capire le intenzioni reali di Commisso è difficile. Parla sempre più spesso di soldi che non vuole buttare, di bilanci, di conti e roba del genere. Fossi lui tornerei a parlare di emozioni, cercherei di calarmi di più nel calcio, un mondo all’apparenza facile, ma dai risvolti complicati. E questa vicenda dell’allenatore lo dimostra…

Domenica c’è lo Spezia a Cesena, campo neutro, e non mi aspetto grandi rivoluzioni tattiche. Non sarebbe neppure giusto, con tutte le assenze dei nazionali, con il mercato finito da poco, Iachini deve ripartire dalle sue certezze. L’evoluzione verso il 3-4-3 o il 4-2-3-1 (meglio) comunque l’aspettiamo tutti. In attesa, tornano a disposizione Ribery e Pezzella. Non è poco. Ancora difficile capire se Castrovilli potrà recuperare o meno. Rispetto all’ultima sconfitta con la Samp sono arrivati Callejon e Quarta (forse da oggi a Firenze) e non è poco.

Chiesa è un ragazzo in carriera e averlo perso (anche se per 60 milioni) calcisticamente non è roba da far felici, segnava e faceva assist, ma in questo momento alla Fiorentina uno come Callejon può essere più utile. Ha classe, personalità, esperienza, è uno di quei giocatori bravi a lavorare in proprio, ma soprattutto capaci di far funzionare la squadra con i movimenti, gli assist, le soluzioni. E la Fiorentina con poco gioco aveva tanto bisogno di un uomo dall’intelligenza tattica superiore in grado di portare soluzioni nella fase offensiva in armonia con quel campione chiamato Ribery. Non credo che l’ex napoletano domenica partirà dal primo minuto, fisicamente non è al top, ma sarà utile a partita in corso. Nel 3-5-2 al posto di Chiesa dovrebbe giocare Lirola, ma sapere che in panchina c’è un tale Callejon è tanta roba.

Veniamo allo Stadio, l’altro grande tema di Rocco. Siccome il presidente tornerà negli Usa a fine mese, almeno così fa filtrare la Fiorentina, è logico pensare che nella prossima settimana sarà pronta l’idea di massima da portare a Roma per capire quali margini di manovra ci possano essere per l’intervento sul Franchi. L’abbattimento è da escludere anche con la nuova legge, vediamo se l’architetto Casamonti riuscirà a pensare qualcosa in grado di convincere il ministero dei Beni Culturali per mettere insieme il presente e il business con la nostra storia e cultura. Ma c’è anche una novità, almeno stando a indiscrezioni e rumors non confermati. Il progetto potrebbe puntare, in maniera innovativa, a inglobare nel progetto anche l’area Ridolfi, zona senza vincoli particolari. Pochi giorni e sapremo, Rocco vuol tornare negli Usa con delle certezze, e il dica 33-33-33 lasciamolo al dottore…