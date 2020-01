Bucchioni: “Sulle parole di Gasperini intervenga la procura federale”

Fonte: Firenzeviola.it

© foto di Federico De Luca

Fatemi tornare sulla gara di ieri. Gasperini è stato insultato personalmente per tutta la partita e sinceramente non mi è piaciuto questo comportamento. Sogno un calcio diverso, ci sono altri sfottò da usare. Detto questo, Gasperini ha sbagliato più dei tifosi. Non si possono replicare certi insulti e certe offese se sei un tesserato, se devi dare l’esempio e se, soprattutto, sei pagato per sopportare con intelligenza quello che spesso e purtroppo il calcio è. Gasp che si mette a livello dei tifosi da curva e usa le loro stesse parole non è un bell’esempio per la categoria. C’erano altri modi per replicare e stigmatizzare. Spero intervenga la procura federale.

E spero che Commisso si renda conto quanto la Fiorentina sia debole a livello federale e nel Palazzo. Spero abbia capito che rafforzare la società a tutti livelli sia importante come fare una buona squadra. Perché dico questo? Il Napoli ha giocato 24 ore prima della Fiorentina e sabato sarà pure in casa. L’Atalanta che ha giocato ieri come la Fiorentina, tornerà in campo lunedì, 48 ore dopo. Tutto normale? Non mi sembra…