Bucciantini: "Eriksen non ha umiltà di Sensi. Giocatori di governo non bene con Conte"

L'opinionista di Sky, Marco Bucciantini, ha giudicato l'esclusione di Christian Eriksen dall'undici titolare. "Era una squadra che aveva un difetto di qualità, con un creativo come Eriksen che arriva dalla Premier, ha intensità mentale, una squadra che ha la tendenza di andare in area... Non è Sensi, non ha l'umiltà di Sensi. È tecnico uguale, ma come si buttava in avanti Eriksen non lo ha mai fatto. Lo facevano Dele Alli e Son, Eriksen governava l'azione. Il giocatore di governo non funziona bene con il centrocampo di Conte, nella Juventus era Pirlo ed era un'altra cosa. Fra centrocampo e attacco con Conte non funziona".