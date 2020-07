Bucciantini: "L'Inter da favorita l'Europa League. Quanto cambia con o senza Lukaku?"

L'opinionista di Sky, Marco Bucciantini, ha parlato dell'Inter dopo il pareggio contro l'Hellas Verona. "Può giocare da favorita l'Europa League. Non puoi non aver motivazione con la maglia dell'Inter, con Conte in panchina, con Lazio e Atalanta a tre punti. Come cambia la forza della squadra quando c'è Lukaku in campo, oppure no? Sai che succederà qualcosa quando spedisci la palla là".