© foto di Federico Gaetano

Alessandro Budel, ex giocatore del Parma, ha parlato così a ParmaLive.com delle mosse di mercato che si attende dalla formazione crociata: "Qualcosa a livello numerico ma mantenendo sempre quest'ossatura. Visto l'infortunio serio di Grassi servirà una mezzala ma non credo servirà un titolarissimo dal nome altisonante: non daresti i giusti meriti a chi sta lavorando bene e ha dato una grossa mano a conquistare tutti i punti attuali. E' vero che in mezzo al campo manca un po' d'esperienza per la categoria ma non credo che bisogna cambiare tanto, per non rovinare gli equilibri che sono uno dei segreti di questo Parma. E poi lì davanti ha uno degli attacchi migliori tra chi lotta per non retrocedere: Inglese, Biabiany, Gervinho, Siligardi, qualità e forza fisica".