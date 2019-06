Ha salutato il Paris Saint-Germain dopo appena una stagione e tanti miracoli compiuti tra i pali, ora Gianluigi Buffon è risultato tutt'altro che impeccabile alla guida. L'ex Juventus e Nazionale azzurra s'è tradito da solo, postando una foto su Twitter al volante violando il limite di velocità (era a 155 km/h) e violando l'obbligo di avere allacciate le cinture di sicurezza.

Il web non perdona. Infatti il popolo dei social ha fatto notare le due infrazioni al portierone, che dovrebbe continuare la sua carriera in campo vista la voglia di giocare ancora. Gli haters hanno inoltre messo in evidenza la presenza di un pacchetto di sigarette alla sinistra di Buffon, costretto a parare anche queste critiche.

🇮🇹 L’unica regola del viaggio è non tornare come sei partito. Torna diverso.

🇬🇧 Travel only has one rule don't come back the same as you left. Come back different. pic.twitter.com/TnEsPgNty1

— Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) 20 giugno 2019