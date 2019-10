© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianluigi Buffon, portiere della Juventus, è stato ufficialmente nominato Goodwill Ambassador dello United Nations World Food Programme (WFP), principale organizzazione umanitaria e agenzia delle Nazioni Unite impegnata a salvare e cambiare le vite fornendo assistenza alimentare a circa 90 milioni di persone colpite da conflitti e disastri naturali.

Queste le parole del portiere: “È per me motivo di grande orgoglio essere nominato Goodwill Ambassador del WFP, l'Organizzazione delle Nazioni Unite che combatte la fame nel mondo e che raggiunge milioni di persone vulnerabili. Accetto con entusiasmo di mettermi a disposizione e di farmi portatore di messaggi positivi e di speranza, rappresentando e testimoniando l'enorme sforzo che viene profuso quotidianamente dai suoi operatori umanitari attivi sul campo. Il loro lavoro merita di essere conosciuto cosi’ come le storie di chi è meno fortunato di noi : vincere la fame è possibile con un lavoro di squadra!".