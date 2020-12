Buffon e l'aneddoto su Casillas di Euro2012: "Aumenta la sua grandezza come persona"

vedi letture

Nel corso del documentario realizzato da Movistar Plus su Iker Casillas, è intervenuto anche il portiere della Juventus Gigi Buffon, da sempre grande amico del collega spagnolo. Nello spezzone, Buffon commenta il gesto di Casillas durante la finale dell’Europeo del 2012 fra Spagna e Italia, quando l’ex Real Madrid chiese all’arbitro “rispetto” per la nazionale azzurra forzando per un fischio finale senza recupero visto il risultato già sul 4-0: “Le immagini non le ho viste, ma sapevo di questo aneddoto. Non fa altro che aumentare la grandezza dell’Iker portiere e dell’Iker persona”.