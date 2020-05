Buffon e le immagini dell'allenamento odierno: "Finalmente in campo"

vedi letture

Tramite il proprio profilo Instagram, il portiere della Juventus Gigi Buffon ha postato alcune foto odierne dell’allenamento individuale alla Continassa. Per Buffon, così come per tutti gli altri portieri, non solo fondo ed esercizi fisici, visto che durante la seduta è comparso anche il pallone. "Allenamento in campo, finalmente", ha scritto Buffon a corredo delle immagini.