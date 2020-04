Buffon rinnova con la Juventus. E Lapo Elkann esulta: "Godo, è un grandissimo"

Lapo Elkann è intervenuto ai microfoni di Rai Radio 1 commentando l'imminente rinnovo di contratto di Gigi Buffon: "Non sapete quanto godo, Gianluigi è una persona fantastica, di cuore e un grandissimo campione". L'imprenditore ha raccontato di essere rimasto bloccato per via dell'emergenza coronavirus: "Mi sono trovato qui in Portogallo quando sono state chiuse le frontiere. Lavoro tutto il giorno per aiutare l'Italia con la mia campagna di solidarietà".