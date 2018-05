Buffon scherza con gli Autogol: "Ecco cosa sono i fruttini"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Divertente intervista rilasciata agli Autogol da Gianluigi Buffon. In una veste inedita, il portiere della Juventus s'è concesso al trio tra imitazioni, parodie e aneddoti. E alla fine, in riferimento alla sua imitazione, ha aggiunto: "Non bestemmio e non scommetto". In basso il video.