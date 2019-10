Bulgaria, forze speciali di polizia irrompono in sede Federcalcio

Dopo le dimissioni del presidente, Borislav Mihaylov, la portavoce della Federcalcio bulgara ha affermato che le forze speciali di polizia hanno fatto irruzione nella loro sede di Sofia. Sono stati portati via alcuni documenti relativi ad alcuni arbitri bulgari, come riporta Sky Sports UK.

BREAKING: Bulgaria Football Union spokeswoman says that police special forces have raided the football association's headquarters in Sofia. pic.twitter.com/rZo3S44OAo

— Sky Sports News (@SkySportsNews) 15 ottobre 2019