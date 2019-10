Bulgaria-Inghilterra, cori razzisti: gara momentaneamente sospesa 2 volte

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Altro episodio di razzismo con protagonista la Bulgaria, e contro l'Inghilterra. Nel corso del primo tempo della gara in corso di svolgimento a Sofia (per la cronaca al momento sul 4-0 per gli ospiti), ci sono stati ben sei episodi di ululati nei confronti della formazione dei Southgate. Lo speaker ha annunciato ben due volte, sospendendo per pochi attimi la partita, che il match potrebbe essere sospeso in via definitiva. Nell'intervallo, il capitano bulgaro Popov è andato a colloquio coi propri tifosi, chiedendo di smettere con i canti razzisti e i saluti neo-nazisti sfoggiati nei primi 45 minuti.

"In the space of ten minutes we heard six separate incidents of monkey chants towards England players" @SkySportsNews duo @RobDorsettSky and @SkyKaveh bring you the latest from Bulgaria v England More: https://t.co/uT2UC72Ubc pic.twitter.com/7gcOOJr3GK — Sky Sports News (@SkySportsNews) October 14, 2019