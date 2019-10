© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Primo Ministro bulgaro, Boyko Borissov, ha dichiarato che l'intervento della polizia all'interno della Federazione bulgara, avvenuto ieri pomeriggio, era in programma da tempo. L'operazione, a differenza di quanto si era pensato in un primo momento, ha portato all'acquisizione di documenti utili per contrastare il moltiplicarsi delle partite truccate nel campionato nazionale, riporta dsport.bg.