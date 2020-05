Bundesliga, domani il match clou tra Lipsia ed Hertha Berlino. Tutte le quote

Padroni di casa tifosi interessati dell'anticipo Bayern-Dortmund

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Continua la 28esima della Bundesliga con Lipsia - Herta Berlino, con i padroni di casa - terzi in classifica - che puntano ad accorciare la distanza su almeno una tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund, approfittando dello scontro diretto tra le due. L'Herta Berlino è in un buon momento, grazie alle due vittorie consecutive tra cui l'ultima nel derby con l'Union Berlino che ha alzato il morale della squadra. Il pronostico di Sisal Matchpoint però è a senso unico con il Lipsia, imbattuto in casa da 13 gare ufficiali, nettamente avanti a 1.36 e il successo dei berlinesi a ben 7 volte la posta. Il pareggio vale 5.50. Sicuri anche gli scommettitori, 9 su 10 hanno scelto il segno 1 nel match. Con la tripletta nel roboante 5 a 0 della scorsa giornata contro il Mainz, Timo Werner ha interrotto il suo digiuno dal gol e ora non vuole più fermarsi: il suo gol è a 1.75, la doppietta si gioca a 4.50 mentre un'altra tripletta sale a quota 17.00. In campo anche Dusseldorf-Schalke 04, entrambe in crisi e a secco di vittorie da 4 gare consecutive. Gara in bilico a guardare le quote, i padroni di casa nelle ultime 4 uscite hanno collezionato altrettanti pareggi, la loro vittoria vale 2.70. Va persino peggio allo Schalke che non vince addirittura dal 17 gennaio scorso, ma il digiuno potrebbe interrompersi in questo match con la quota vittoria a 2.65. Il pareggio è a 3.30. Indecisi anche gli scommettitori, il 43% ha puntato sulla vittoria del Dusseldorf, il 40% sullo Schalke 04. (ANSA).