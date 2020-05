Bundesliga ripartita, quanto aumenta l'audience: così tanti spettatori solo nel 2011

Come prevedibile, il ritorno della Bundesliga ha catalizzato l’attenzione dei telespettatori, con un vero e proprio boom dell’audience. Come evidenziato dal Corriere dello Sport, per trovare dati analoghi su Sky (che, a parte una breve parentesi, ha sempre trasmesso il campionato tedesco in Italia negli ultimi anni) bisogna risalire al 2011, con un dato medio di 130 mila spettatori a partita.