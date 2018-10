Buone notizie per Allegri: la Juve recupera Khedira

Douglas Costa infortunato, Dybala in pole position

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - TORINO, 1 OTT - Sami Khedira è pienamente recuperato ed è disponibile per la seconda partita di Champions, domani contro lo Young Boys. Il centrocampista tedesco si era infortunato proprio all'esordio in Europa a Valencia. Non sarà della partita Douglas Costa, squalificato in campionato ma indisponibile per l'infortunio rimediato in Spagna. Con Cristiano Ronaldo squalificato, e che può usufruire di un paio di giorni di riposo, probabile l'impiego in attacco di Dybala nonostante qualche acciacco fisico, come ha documentato l'attaccante argentino sui social postando una foto con la caviglia sinistra fasciata.