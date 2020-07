Burdisso consiglia Lautaro Martinez: "Pronto per il grande salto, ma resti all'Inter"

Nicolas Burdisso, ex difensore di Inter e Roma, si è soffermato sulle sue due ex squadre, pronte a sfidarsi, in un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Lautaro è già pronto per il grande salto, gli argentini hanno un grado di maturità diverso nella capacità di sapersi adattare ai diversi campionati. Anche se io preferirei vederlo ancora nell’Inter e nel calcio italiano. Giocatori forti come lui sono una risorsa per tutti. Dzeko o Lukaku? Sono diversi, ma entrambi potrebbero giocare a squadre invertite. Sia il gioco di Conte sia quello di Fonseca si poggiano tanto sui movimenti dei centravanti. Hanno entrambi forza fisica, tecnica, esperienza e gioco aereo. Se Antonio ha pensato così vuol dire che possono coesistere. Certo, dovrebbe cambiare qualcosa come organizzazione, sono due punte di riferimento. Ma Conte l’ha già fatto alla Juve, con Llorente e Tevez, che non hanno la mobilità di Sanchez o Lautaro".