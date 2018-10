Burdisso: "Perin ha fatto bene ad andare alla Juve. Dybala impari da CR7"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervista concessa ai taccuini di 'TuttoJuve.com' da Nicolas Burdisso, difensore ex Inter, Roma e Genoa che ha annunciato il suo addio al calcio giocato. L'ex calciatore argentino s'è soffermato su diversi temi, tra cui la decisione di Perin di trasferirsi alla Juventus: "Mattia ha fatto la scelta giusta, poiché era da tanti anni che si parlava di grandi club per lui. Ha fatto bene a trasferirsi alla Juventus, lui è molto competitivo e il nuovo ambiente lo stimola per lottare verso il raggiungimento di grandi traguardi. Secondo me ha lasciato un buon ricordo a Genova e tutto dipenderà da lui, lo spazio che gli daranno sarà man mano sempre di più".

Sul suo connazionale Dybala, questo il pensiero di Burdisso: "Non credo che il paragone con Messi lo metta in difficoltà, Paulo è un grande talento e sta facendo il giusto percorso di crescita, è un gran giocatore. In questa Juventus ha ancora tantissimo da mostrare, sicuramente con campioni del calibro di Ronaldo può solo migliorare".