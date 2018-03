Butti dopo gli scontri dopo Empoli-Fiorentina: "Mai più Viareggio Cup"

Fonte: Firenzeviola.it

La bella e tirata vittoria della Fiorentina sull'Empoli allo stadio Turri di Scandicci al torneo di Viareggio ha lasciato uno strascico pesante, con un giovane giocatore azzurro colpito allo zigomo da un sasso lanciato da un gruppo di tifosi viola. Pur non grave il giocatore è stato comunque trasportato in ospedale per accertamenti del caso.

Secondo quanto ricostruito da FirenzeViola.it ecco quello che è successo al termine del derby. Mentre i giocatori dell'Empoli rientravano negli spogliatoi, sembra che i tifosi della Fiorentina si siano precipitati vicino a questa rete e abbiano incominciato ad insultare i giocatori dell'Empoli; principalmente Traoré, il giocatore di colore che è stato preso di mira proprio per il colore della pelle. In risposta è stata lanciata dell'acqua dalla borraccia alla rete verso i tifosi viola che stavano addirittura per forzare il cancello. Nel parapiglia è volato il sasso che ha colpito il giocatore dell'Empoli Alessio Gianneschi allo zigomo.

Secondo quanto riporta PianetaEmpoli le poche Forze dell’Ordine presenti allo stadio Turri hanno cercato di evitare ulteriori contatti tra questo gruppo di ultras, che si era portato nelle adiacenze degli spogliatoi, ed alcuni giocatori azzurri ed è stato anche grazie al fattivo intervento dei Dirigenti delle due Società se la situazione non si è ulteriormente complicata. Allontanatisi gli ultras dal campo è sembrata tornare la calma, anche se i Carabinieri hanno ritenuto opportuno scortare il pullman dell’Empoli fino all’ingresso in Superstrada.

Dopo un vertice, l'Empoli ha parlato tramite il direttore generale Andrea Butti in cui afferma che il club non farà reclamo contro la Fiorentina perché vittima in egual modo ma prende una posizione netta contro l'organizzazione del torneo di Viareggio, decidendo di non partecipare più. Ecco le parole riportate da PianetaEmpoli. “In primo luogo c’è il vivo rammarico della Società Empoli FC per questo episodio che non chiama in alcun modo in causa la ACF Fiorentina, anch’essa “vittima” suo malgrado di simili episodi di intolleranza, ma che riguarda alcune lacune nell’organizzazione del Torneo. Si è scelto di giocare con la Fiorentina praticamente a Firenze, sorte che sarebbe potuta toccare a qualsiasi altra squadra, con evidente svantaggio da un punto di vista territoriale e con rischi di ordine pubblico che si sono purtroppo dimostrati reali. Ci si chiedo cosa sarebbe potuto accadere se, stante il tipo di situazione che si è verificata, alla gara fossero stati presenti anche alcuni gruppi del tifo organizzato di Empoli! Si lamenta che, data la peculiarità della partita, non si sia pensato da parte degli Organizzatori a richiedere un Servizio di Ordine Pubblico più numeroso. Oltretutto per le gare si è scelto di giocare in campi la cui tenuta sono sempre state ai limiti della praticabilità e non solo conseguentemente ad avverse condizioni atmosferiche, con un oggettivo danno per la qualità del gioco. Per tutti questi motivi la Società Empoli FC ha deciso che non prenderà più parte al Torneo. L’Empoli FC ha inoltre sporto denuncia contro ignoti"