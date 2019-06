C. America: Argentina ko, la stampa attacca

"Peggio è impossibile". Messi triste e deluso per l'esordio

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - "Peggio è impossibile". Il titolo del giornale argentino 'Olé' sintetizza bene le valutazioni dei media argentini e in generale sudamericani per la sconfitta per 2-0 subita dalla nazionale di Leo Messi contro la Colombia all'esordio in Coppa America. "L'Argentina ha avuto un avvio davvero misero - scrive ancora Olè -, con un primo tempo da dimenticare e solo 15 minuti di buon gioco all'inizio della ripresa". Secondo la 'Nación', la squadra ha dato una "pessima immagine", mostrando "un sacco di problemi a generare gioco nel campo avversario. Capitan Messi ha espresso tutta la sua delusione e tristezza per il ko subito a Salvador de Bahia, invitando però a "trarre elementi positivi dagli errori commessi" e sottolineando che "restano grandi possibilità di qualificarsi" ai quarti di finale anche se ci vorrà un po' "per assimilare questa sconfitta e accettarla". L'Argentina affronterà nella prossima partita il Paraguay in Belo Horizonte mentre la Colombia se la vedrà col Qatar a San Paolo.