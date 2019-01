C'è il Ramadan, la Coppa d'Africa cambia date

Periodo digiuno finisce 4 giugno, torneo comincerà non 15 ma 21

(ANSA) - IL CAIRO, 28 GEN - L'inizio della Coppa d'Africa, in programma quest'anno in Egitto, è stato posticipato a causa del Ramadan. Lo ha annunciato la confederazione calcistica africana spiegando che il torneo comincerà non più il 15 giugno ma il 21. La finale si giocherà invece il 19 luglio. In pratica, è stata accolta la richiesta di alcune federazioni nazionali del Nord Africa, che avevano fatto notare come la data scelta fosse troppo a ridosso della fine del Ramadan, che è il 4 giugno. Quindi, per dare ai giocatori qualche giorno in più per recuperare dal periodo di digiuno (potrebbero essere esentati per motivi agonistici ma più di uno, come Mohamed Salah e Sadio Manè, è musulmano osservante) e prepararsi al meglio per la competizione continentale, è stato deciso lo spostamento.