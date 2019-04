C'è una Juve che batte l'Ajax: ecco i gioielli di Pedone

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

C'è una Juventus che con l'Ajax ha avuto la meglio. E' una Juve giovanissima, guarda un po' proprio il terreno fertile dei Lancieri. E' la Juventus di Francesco Pedone, che con il suo gruppo Under 17 ha ottenuto un grande successo nella #FutureCup, kermesse che mette in mostra alcuni tra i vivai più interessanti d'Europa e non. E dire che l'avventura bianconera non era partita nel migliore dei modi. Gara inaugurale e subito sconfitta, proprio contro gli olandesi padroni di casa, e possibilità di qualificazione ridotte al lumicino. Poi, la sterzata: vittorie contro Tottenham e Sagan Tosu, successo ai rigori in semifinale con l'Atletico Madrid e dolce vendetta in finale contro l'Ajax stessa, con vittoria per 2-1. Un trionfo, quello dei bianconeri, che quantomeno lenisce un briciolo le ferite che sempre l'Ajax ha arrecato alla prima squadra, ormai una settimana fa. Un bel messaggio in vista di un futuro che per l'Under 17 pare radioso. Lo testimoniano il campionato di vertice disputato, con qualificazione ai playoff ormai in cassaforte, e la crescita di un gruppo che Pedone ha saputo amalgamare di settimana in settimana, oliando i meccanismi e sfruttando l'eclettismo e la poliedricità di un gruppo in grado di sopperire a assenze, cambiare moduli e scacchieri tattici in base ai momenti delle varie partite e all'avversario.

Tra i grandi protagonisti della rassegna europea spiccano Cosimo Marco Da Graca, Ervin Omic e Nikola Sekulov. I primi due sono stati gli autori delle reti in finale contro l'Ajax, il terzo, grande protagonista, ha invece rappresentato alla perfezione la duttilità tattica bianconera, cambiando tutte le posizioni in mediana e realizzando un gol e un assist nella competizione. Omic è quello con minor anzianità in bianconero: austriaco, arrivato dal Salisburgo a gennaio, è punto fermo della sua nazionale giovanile. Da Graca è invece approdato dal Palermo, dove aveva impressionato gli addetti ai lavori. Capitolo diverso per Sekulov: ormai colonna portante bianconera. Fu pescato dal settore giovanile del Parma. Osservato speciale, sul ragazzo appena diventato azzurro (a maggio l'esordio in competizioni ufficiale nell'Europeo Under 17) ci sono gli occhi di tanti club internazionali presenti ad Amsterdam a seguire il talento Piacentino. Lui intanto viene continuamente tenuto d'occhio dagli scout bianconeri, in vista di un contratto da professionista che sancirebbe un futuro roseo. E a tinte bianconere.