Non è guerra ma poco ci manca e il matrimonio rischia di finire sul più bello. Motivo? Un tradimento, no di certo ma sicuramente vedute opposte sul tema play out. Dopo il Tar e il Collegio di Garanzia, il Presidente Mauro Balata, con molto buon senso, ha disposto la disputa dei play out tra Foggia e Salernitana. A decidere gli orari, però, dovrebbe essere il famoso direttivo di Lega che ai play out vuole rinunciare e sta facendo di tutto per evitare la disputa. Da qui la diatriba con Balata. Giovedì il direttivo è chiamato a prendere una decisione e le parti sono molto distanti. Il Presidente di Lega, in maniera saggia, vorrebbe evitare una nuova estate tormentata fatta di ricorsi, appelli e tribunali. Ma in Via Rosellini, a quanto pare, non tutti la pensano come Balata. Almeno, questa volta, no.