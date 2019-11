© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex difensore della Juventus Antonio Cabrini, ha parlato alla Gazzetta dello Sport di Cristiano Ronaldo e delle recenti "polemiche" dopo la sostituzione contro il Milan: "Non c'è e non ci sarà nessun problema. E' un episodio di campo che si risolverà proprio in campo. La ragione in questa vicenda sta nel mezzo ed è quella della Juventus che deve vincere tutelando sia il tecnico che il campione. Conta più la vittoria ottenuta contro una grande squadra di ogni possibile sostituzione".