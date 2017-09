Cabrini operato ai tendini

L'ex campione azzurro ha scelto medici campani per l'intervento

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 6 SET - L'ex terzino di Juventus e Nazionale Antonio Cabrini si è sottoposto oggi a Santa Maria Capua Vetere ad un delicato intervento di ricostruzione tendinea. Cabrini, che vive a Milano, ha scelto per l'operazione l'equipe dei tre ortopedici napoletani Fabio Zanchini, Ottorino Catani e Fabrizio Sergio. "Ormai - spiega Sergio in una nota - sono anni che giungono pazienti da ogni parte d'Italia e dall'estero, affidandosi alle nostre tecniche chirurgiche innovative e mininvasive. Abbiamo pazienti che, grazie alla fiducia conquistata, sono giunti anche da Francia, Principato di Monaco, Canada, Spagna e Inghilterra. Cabrini è diventato un nostro super tifoso. Grazie a specifiche tecniche all'avanguardia nel panorama medico, associate a un meticoloso percorso riabilitativo, potrà recuperare la piena funzionalità motoria e riprendere in un mese le sue consuete attività, sportive e non". Cabrini, ritiratosi dal calcio giocato nel '91, è reduce dall'esperienza alla guida della Nazionale femminile.