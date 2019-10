Cafu accusato di legami con un gruppo terroristico. L'ex terzino: "Falsità"

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Marcos Cafù è finito al centro di un vero e proprio intrigo criminale in Brasile. Come riporta Veja, la polizia civile di San Paolo sta indagando sull'ex nazionale verdeoro per dei presunti legami con il PCC (Primeiro Comando da Capital), nota cellula terroristica brasiliana. Il gruppo criminale avrebbe effettuato dei depositi in contanti in favore di Cafù, le cui informazioni a riguardo sarebbero contenute nel cellulare sequestrato a uno dei leader dell'organizzazione, Décio Gouveia Luiz, responsabile della contabilità del PCC. La polizia ritiene che il gruppo abbia comprato da Cafù alcuni terreni ad Alphaville, un quartiere della città di Barueri, nello stato di San Paolo. Dal canto suo l'ex terzino di Roma e Milan ha prontamente smentito le accuse, affermando: "Non esiste questa storia di vendita di immobili, case o terreni. Nulla di tutto questo è vero, perché non ho alcun terreno ad Alphaville".