Cafù: "Aldair il nome giusto per la panchina della Roma"

L'ex terzino di Milan e Roma, Cafù, ha parlato, da Madrid dove domani assisterà alla finale di Champions League tra Tottenham e Liverpool, ai microfoni di Sky Sport: "Sarà una partita molto molto bella da vedere, entrambe hanno meritato la finale. Ciò che hanno fatto in semifinale è stato impressionante. Le due squadre giocano con lo stesso stile e corrono fino alla fine. Io tiferò per il Liverpool perché penso meriti di vincere ".

Ti aspettavi l'addio di Gattuso?

"Non è mai giusto quando si esonera un allenatore che ha fatto quel lavoro. La Champions non è arrivata ma sono dell'idea che gli allenatori debbano lavorare per almeno due stagioni. Spero che Maldini resti e che faccia ciò che sa fare".

Cosa pensi del momento della Roma?

"Spero che arrivi il più lontano possibile, sono innamorato della squadra giallorossa e del Milan"

Insieme a Gattuso se n'è andato anche Leonardo.

"Sapeva che non era facile al Milan ma è un professionista serio e troverà posto da un'altra parte".

Come mai i no degli allenatori alla Roma?

"A questo punto credo sarebbe stato meglio lasciare Di Francesco al suo posto, stava facendo un buon lavoro. Non so quale potrebbe essere l'allenatore giusto. Penso che Aldair sarebbe la persona giusta".