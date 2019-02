Fonte: fcinternews.com

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Marcos Cafù, ex calciatore della Seleçao, di Roma e Milan, interpellato da Omnisport sul caso Icardi è stato piuttosto diretto: "Non me ne può fregare di meno, lui deve pensare a giocare, ci sono delle partite, dei compagni da rispettare. Se il mister gli ha tolto la fascia di capitano evidentemente qualcosa è successa. Ora la decisione spetta a lui, se riesce a giocare o no".