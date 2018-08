Cagliari, accertamenti per Ionita e Castro: condizioni da monitorare

Fonte: cagliaricalcio.com

Ripresa degli allenamenti per il Cagliari a poche ore dalla buona prova offerta contro il Sassuolo ieri sera alla Sardegna Arena. I rossoblù questa mattina ad Asseminello hanno lavorato in due gruppi: i calciatori maggiormente impiegati ieri hanno svolto una seduta di allenamento defaticante, per gli altri attivazione a secco e partitella contro la Primavera. Personalizzato per Rafael, terapie per Ceppitelli.

Nella mattinata di oggi Artur Ionita, uscito dal campo all’84’ di Cagliari-Sassuolo per un colpo al volto rimediato in uno scontro di gioco, è stato sottoposto ad accertamenti che hanno escluso ogni complicazione. Le condizioni del centrocampista moldavo verranno comunque monitorate dallo staff medico del club. Mattinata di esami anche per Lucas Castro, non convocato ieri per un problema ai flessori della coscia sinistra: nuovi accertamenti verranno ripetuti nei prossimi giorni.

Domani la squadra godrà di una giornata di riposo, i rossoblù riprenderanno gli allenamenti mercoledì con una doppia seduta.