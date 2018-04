Cagliari, affaticamento ai flessori della coscia destra per Miangue

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Prosegue ad Asseminello la preparazione dei rossoblù alla gara di domenica contro il Bologna alla Sardegna Arena. Quest’oggi era prevista una doppia seduta di allenamento. Nel corso della mattina la squadra, dopo l’attivazione, è stata impegnata in esercitazioni su possesso palla e partitella a campo ridotto. Nel pomeriggio, riscaldamento tecnico, lavoro tattico, esercizi in fase di finalizzazione, cross e tiri in porta. Personalizzato per Senna Miangue, a causa di un affaticamento ai flessori della coscia destra; differenziato per Diego Farias, terapie per Daniele Dessena.