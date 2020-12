Cagliari, affaticamento al soleo della gamba sinistra per Godin

Il Cagliari ha sostenuto un nuovo allenamento questo pomeriggio ad Asseminello, in preparazione al match contro il Napoli di domenica alla Sardegna Arena. Terminata l'attivazione tecnica, il gruppo è stato impegnato in una serie di esercitazioni tecniche per poi dedicarsi alla prova degli schemi su palle inattive, a favore e contro. Arrivano notizie anche dall'infermeria: personalizzato per Paolo Faragò, Zito Luvumbo e Diego Godin. Il difensore uruguayano deve smaltire un affaticamento al soleo della gamba sinistra.