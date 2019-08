Sono tre le note liete arrivate per Rolando Maran in quel di Cagliari. Lucas Castro, Filippo Romagna e l'ultimo arrivato Luca Pellegrini si sono, infatti, aggregati al gruppo in vista della gara contro il Brescia in programma per la prima giornata di Serie A. Hanno invece seguito un programma personalizzato Filip Bradaric, Fabrizio Cacciatore e Federico Mattiello. Squadra di nuovo in campo giovedì mattina per l'unica seduta di giornata.