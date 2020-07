Cagliari al lavoro in vista della Juventus: ancora terapie per Nainggolan e Pellegrini

Il Cagliari si è allenato questa mattina al Centro sportivo di Assemini in vista della prossima gara del campionato di Serie A: alla Sardegna Arena mercoledì sera arriva la Juventus (ore 21.45). La seduta di oggi ha visto la squadra impegnata in due gruppi di lavoro: i calciatori maggiormente utilizzati ieri hanno svolto degli esercizi di scarico; riscaldamento tecnico e partita a campo ridotto per tutti gli altri. Riposo precauzionale per Rog (dorsalgia); a parte Christian Oliva, terapie per Nainggolan e Pellegrini. Domani pomeriggio - conclude la nota ufficiale del club - è previsto un nuovo allenamento.