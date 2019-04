Cagliari, al presidente Giulini il Premio Giacinto Facchetti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prestigioso riconoscimento per il presidente del Cagliari Calcio, Tommaso Giulini. Al massimo dirigente rossoblù è andato il premio “Giacinto Facchetti” per la sezione “Presidenti”. La giuria, composta da esperti, giornalisti e addetti ai lavori, ha indicato Giulini “per l’ottimo lavoro svolto dal suo insediamento alla presidenza del Cagliari”. Il riconoscimento, consegnato durante una cerimonia che si è tenuta questa sera nella cornice di Villa Borromeo a Cassano d’Adda, in provincia di Milano, è stato ritirato dal Direttore generale del Club, Mario Passetti. Premiato con il “Facchetti” anche un altro rappresentante del Cagliari: Riccardo Guffanti è stato votato come miglior capo scouting.