Subito in campo per preparare l’impegno di Coppa Italia contro l’Inter, in programma martedì 14 gennaio allo stadio “Meazza” di Milano (ore 20.45): si gioca in gara unica, in palio il passaggio ai quarti di finale della competizione.

Questa mattina ad Asseminello due i gruppi di lavoro: i rossoblù maggiormente impiegati ieri hanno svolto una seduta defaticante. Per gli altri l’allenamento è iniziato con degli esercizi di mobilità, per poi continuare con un circuito di rapidità con palla. A seguire serie di esercitazioni dedicate all’agilità. Il lavoro si è concluso con una partita a campo ridotto.

Alessio Cragno si è allenato regolarmente con la squadra; hanno proseguito il lavoro personalizzato Cacciatore, Ceppitelli, Mattiello, sempre ai box Ragatzu.

Domani mattina nuova seduta di allenamento, nel pomeriggio la partenza per Milano.