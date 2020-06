Cagliari, allenamento mattutino in vista del Verona: Nainggolan prosegue le terapie

Dopo l'infortunio patito nei giorni scorsi al polpaccio, oggi Radja Nainggolan ha proseguito le terapie programmate per il ritorno in campo. Ecco di seguito il report dell'allenamento di questa mattina del Cagliari di Walter Zenga: "Dopo l’allenamento di ieri sera alla Sardegna Arena, con i rossoblù impegnati in una partitella in famiglia, la squadra ha lavorato questa mattina al Centro sportivo di Assemini. Dopo il riscaldamento, la seduta di oggi è proseguita con delle esercitazioni specifiche dedicate a forza e coordinazione. Terapie per Radja Nainggolan.

Domani mattina la squadra si ritroverà ad Asseminello per continuare la preparazione in vista della ripresa del campionato, in programma sabato 20 giugno a Verona".