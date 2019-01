Fonte: cagliaricalcio.com

Mattinata di lavoro per il Cagliari al Centro sportivo di Assemini dove continua la preparazione per la gara di sabato contro il Sassuolo. Tutta in campo la sessione di allenamento di oggi: la squadra ha svolta una prima fase di attivazione e poi esercizi di agilità con palla. Quindi la parte tattica con esercitazioni a reparto dedicate alla fase difensiva. L’allenamento si è concluso con una partita a campo ridotto con sponde. Lavoro personalizzato per Marco Andreolli, Alberto Cerri e Marco Sau. Out Ragnar Klavan che si è sottoposto questa mattina a intervento chirurgico per tendinopatia achillea. Domani mattina è in programma una nuova seduta di allenamento.