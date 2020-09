Cagliari, allenamento pomeridiano per la squadra. In gruppo Luvumbo e Tramoni

Allenamento pomeridiano per il Cagliari di Eusebio Di Francesco in vista dell'esordio casalingo di sabato contro la Lazio. Al Centro sportivo di Assemini la seduta è iniziata con il riscaldamento tecnico. Lavoro tattico per reparti: difensori impegnati in esercitazioni sulla linea; per centrocampisti e attaccanti combinazioni per andare al tiro in porta. In chiusura partitella a ranghi misti su campo ridotto. Primo allenamento in rossoblù per i neo acquisti Zito Luvumbo e Matteo Tramoni.

A riposo Ragnar Klavan, per via di un affaticamento ai flessori della gamba destra; oggi non si è allenato anche Andrea Carboni, che deve smaltire un affaticamento al retto femorale destro. Lavoro personalizzato per Filip Bradaric. Out Gaston Pereiro.