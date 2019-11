Cagliari, ancora differenziato per Ceppitelli e Birsa

Fonte: cagliaricalcio.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cagliari in campo ad Asseminello per proseguire la preparazione al match di domenica contro la Fiorentina alla Sardegna Arena. All'attivazione che ha aperto la seduta odierna, hanno fatto seguito una serie di torelli. Successivamente la parte tattica con esercitazioni sulla fase difensiva e sui calci piazzati a favore. Infine, spazio alle esercitazioni tecniche: i calciatori hanno provato cross e conclusioni in porta. Sempre personalizzato per Luca Ceppitelli e Valter Birsa.