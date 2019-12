© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Allenamento questa mattina ad Asseminello per il Cagliari di Rolando Maran, in vista della partita di lunedì sera contro la Lazio alla Sardegna Arena. Dopo la seduta video, riporta il sito ufficiale dei rossoblu, la squadra si è trasferita sul campo per svolgere tecnica a coppie e serie di esercitazioni difensive a reparto e di squadra. Ancora personalizzato per Valter Birsa, Lucas Castro e Luca Ceppitelli.